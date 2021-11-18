Невзоров о ситуации на белорусско-польской границе: Из России-то, если что случится, выйдет огромная отбивная 9 18.11.2021, 17:41

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Александр Невзоров

Россияне могут сами оказаться на месте мигрантов.

Российский публицист Александр Невзоров из Санкт-Петербурга следит за кризисом на белорусско-польской границе.

– Мы ведь живем в такое время и в такой стране, что каждый из нас может оказаться в грязной возбужденной толпе беженцев с разряженным в хлам телефоном, с отмороженными ногами и руками, в ковиде, с температурой, с орущими детьми на коленях перед европейскими пограничниками, чтобы куда-нибудь пустили, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Потому что из России-то, если что случится, выйдет огромная отбивная, и нет никаких оснований предполагать, что нам с вами никто никогда не предложит испить такую же точно чашу.

Потому что ну покажите мне человека, который сейчас возьмется предсказать, что будет со страной через пару лет в результате всего того, что с ней делают сегодня.

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