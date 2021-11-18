Польша предъявила режиму Лукашенко ультиматум 30 18.11.2021, 18:15

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Крайняя дата — 21 ноября.

Власти Польши пообещали закрыть железнодорожный пункт в Кузнице, если провокации с мигрантами не прекратятся, а ситуация на границе не стабилизируется. Крайняя дата — 21 ноября, сообщается в заявлении польской полиции.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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