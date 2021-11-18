Экс-канцлера Австрии Курца лишили депутатской неприкосновенности 4 18.11.2021, 22:09

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Себастьян Курц

Себастьян Курц ушел в отставку в начале октября на фоне обвинений в участии в коррупционных схемах.

С бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца сняли депутатскую неприкосновенность на фоне коррупционного скандала. Такое решение принял парламент страны, передает ТАСС.

Два дня назад специальный комитет согласовал лишение Курца иммунитета, депутаты сегодня утвердили это решение. Бывший канцлер это решение поддержал.

35-летний Себастьян Курц ушел в отставку в начале октября на фоне обвинений в участии в коррупционных схемах в 2016 году. Венская экономическая прокуратура провела в среду обыски в офисе Курца, в здании Минфина Австрии и в офисе Австрийской народной партии. Курца и еще девять человек из его окружения обвиняют в подкупе СМИ.

Среди фигурантов дела есть бывший пресс-секретарь Минфина Австрии Йоханнес Фишманн, члены партии Курца АНП, а также социологи и журналисты, которые, по версии прокуратуры, помогали Курцу манипулировать общественным мнением ради прихода к власти.

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