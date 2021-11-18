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Видеофакт: Польские солдаты уговаривают мигрантов не лезть в реку

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  • 18.11.2021, 22:34
  • 9,504
Видеофакт: Польские солдаты уговаривают мигрантов не лезть в реку

Мигранты собирались пересечь реку на лодке.

18-я механизированная дивизия ВС Польши, военнослужащие которой привлечены к охране польско-белорусской границы, опубликовало видео с мигрантами на берегу Буга.

Судя по видео, мигранты явно собираются пересечь реку на лодке. Три человека стоят на белорусском берегу, а четвертый сидит в надувной лодке у самого берега. Польские солдаты маневрируют на моторной лодке на середине Буга и кричат мигрантам по-английски: «Эта река очень опасна! Вы можете умереть!»

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