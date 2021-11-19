Сколько может потерять режим Лукашенко от закрытия границы с Польшей 2 19.11.2021, 10:44

7,198

Речь идет о миллиардах долларов.

Польша в ответ на созданный Минском миграционный кризис угрожает закрыть границы с Беларусью, сообщает «Белсат». Лукашенко в ответ грозит сделать это первым. А сколько в таком случае может потерять наша страна?

Кто и что говорит

На фоне попыток официального Минска с помощью мигрантов прорвать границу с Польшей польская сторона еще 9 ноября закрыла пограничный переход в Кузнице, который больше всего подвергался атакам из Беларуси. Это уже вызвало определенные трудности, пусть и не очень критичные, для логистических компаний.

При этом в Варшаве предупредили, что речь может идти не только о Кузнице: польские власти рассматривают вариант полного закрытия границы с Беларусью в связи с миграционным кризисом.

«В дальнейших сценариях такой вариант учитывается», –сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

При этом речь идет не только об автомобильных пунктах пропуска, но и о железных дорогах, добавил министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

«Они будут в полной изоляции – не только политической, но и экономической», – предупредил он.

Первый в очереди на закрытие железнодорожный пункт пропуска вблизи КПП в Кузнице. Польша закроет его, если ситуация с мигрантами не стабилизируется до 21 ноября.

На Минск, правда, эти угрозы, по крайней мере, пока, не действуют. И грозят даже в ответ.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться… А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда?» – обращаясь к странам Евросоюза, пригрозил Лукашенко. И, не стесняясь в выражениях, добавил: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», – заявил Лукашенко 11 ноября.

«Подумывают о полном закрытии границ с Беларусью. Да пожалуйста. Если больше нечем заниматься, мы не возражаем», – повторил он же уже 16 ноября.

Но такие угрозы не вызвали понимания уже в Кремле.

Плавали – знаем

Что интересно, это уже не первая угроза перекрыть транзит через Беларусь, что звучит из уст Лукашенко. Даже в 2021 году. Так, еще 6 июля Лукашенко пригрозил дать ответ на европейские санкции за посадку Ryanair с журналистом Романом Протасевичем:

«Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину (там хорошие дороги) пусть едут и поставляют туда».

Он в частности заявил, что нужно «принять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И, прежде чем браться за экономическое оружие, думали».

Но тогда эти слова так и остались словами. Тем более в России, куда в том числе Лукашенко угрожал ограничить поставки, отнеслись к этому не очень дружелюбно.

«Безусловно, нарушения каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, и, конечно, это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Угрозы уже выполняются?

Пока вопрос, закроет ли Лукашенко границы или это сделают из-за его поведения, остается открытым. Между тем вместе с угрозами перекрыть поставки товаров он говорил и о возможном перекрытии газопровода Ямал – Европа.

А уже 17 ноября Беларусь ограничила прокачку нефти в Польшу. Ограничение объясняется внеплановым ремонтом, который начался на одной из отраслей трубопровода.

И хотя нефте- и газопроводы – это, безусловно, разные вещи, такие совпадения вызывают вопросы.

Что потеряет Беларусь?

Что же будет, если транзит будет ограничен через Беларусь? Во-первых, в случае его полного закрытия на белорусско-польской границе небольшие логистические фирмы, работающие на Польшу и Германию, могут столкнуться с большими проблемами.

«Совсем неприбыльно будет работать», – говорили «Белсату» ранее в одной из белорусских логистических компаний.

При этом у больших компаний все же останутся варианты диверсификации поставок.

Но закрытие границы ударит не только по логистическим компаниям и «беглым», как называет своих граждан Лукашенко.

«Прострелит себе оба колена»

Свое видение развития ситуации сделал телеграм-канал «Нашы грошы». По мнению его экспертов, угрозы, которые Минск высказывает Европе, «напоминают угрозы человека, который пытается испугать окружающих тем, что он прострелит себе оба колени».

Авторы канала отметили: транспортная сфера вместе с ИТ сегодня является драйвером белорусской экономики. При этом они «показывают впечатляющие результаты все больше не благодаря, а, скорее, вопреки складывающимся условиям».

«В случае закрытия границ и усиления санкций значительная часть нашего рынка услуг просто схлопнется. Экспортировать в Россию те услуги IT, что мы отправляли в Европу и США, не выйдет. К тому же, потеряв статус транзитной страны, мы лишимся миллиардов долларов. Значительные потери будут и у России: транзит в Европу через нашу страну — самое короткое плечо.», – пишут «Нашы грошы».

Пострадают от этого и китайские партнеры Беларуси, которые «уже сегодня не рады тому, как буксует амбициозный проект «Великий камень», а если оборвется одна из ниток Шелкового пути… К правительству Беларуси у китайских партнеров может возникнуть много вопросов.».

«И здесь мы говорим только об услугах. Понятно, что и с экспортом товаров все станет очень грустно. Мы не сможем взять и заместить европейский рынок на российский. Это намного сложнее, чем перенаправить самолеты Белавиа из Парижа в Череповец», – подчеркнули авторы канала.

Сколько это денег?

По данным Белстата, экспорт транспортных услуг из Беларуси в 2018-2020 годах составлял ежегодно более 3,2 миллиарда долларов. На сравнительную сумму наша страна экспортировала своих транспортных услуг уже за 9 месяцев 2021 года. В целом, как заявил в комментарии «Белсату» экономист Сергей Чалый, в этом году этот показатель по итогам года может вырасти на 20% в связи с оживлением мировой экономики.

«От трети до половины этой суммы, то есть 1-1, 5 миллиарда – такие могут быть убытки», – оценил он перспективы закрытия границы.

Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт урада», считает, что в случае закрытия границы Беларусь может потерять все деньги, которые зарабатывает на экспорте транспортных услуг. Также, по его мнению, от этого может пострадать все, что связано с инфраструктурой, включая дороги.

«Но наибольшие потери будут в перевозе грузов. Это номер два в белорусском экспорте после ИТ по сальдо. То есть это будет очень болезненный удар», – сказал эксперт в комментарии «Белсату».

Само же перекрытие границ, считает Владимир Ковалкин, – довольно реалистичный сценарий.

«Что может быть проще, чем закрыть шлагбаум и не пускать товары? Это на 100 % реалистично сделать даже за 10 минут: просто приказ выдать – и все», – подчеркнул эксперт.

Главный доход – звонок Меркель

Экономист BEROC Лев Львовский объясняет «Белсату»: пока что чисто экономический эффект от мигрантов только положительный для Беларуси, пусть и небольшой. Мигранты платят деньги белорусским магазинам, разным компаниям, отелям, таксистам. Какая-то часть денег мигрантов осядет в белорусском бюджете – если не напрямую (тысячи человек платили проводникам тысячи долларов), то через налоги тех, кто получает деньги и тратит их в Беларуси. Возможно, Евросоюз даст какие-то деньги на гуманитарные цели: похоже, это обсуждали Александр Лукашенко и Ангела Меркель. Но все это вряд ли будет заметно на макроуровне.

Санкции Евросоюза или отдельных стран могут заключаться в перекрытии транзита через Беларусь, могут быть направлены против «Белавиа». Потери зависят от масштаба санкций, говорит экономист.

Если санкции «полностью обложат» авиакомпанию «Белавиа», то потери могут составить несколько сотен миллионов долларов.

Если санкции будут связаны с закрытием транзита, то это гораздо большие суммы: Беларусь много зарабатывает на том, что между Россией и Евросоюзом, между Китаем и Евросоюзом.

Если санкции будут только против 10-20 чиновников, то речь даже не о миллионах долларов, а о меньших суммах.

«То, что власти заработали, это, вероятно, политические очки, – рассуждает Львовский. – Но это уже не экономическое измерение. Сколько стоит звонок Меркель, я не знаю».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».