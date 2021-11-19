Американская полиция не подтвердила смерть турецкого проповедника Гюлена 19.11.2021, 11:24

Фетхуллах Гюлен

Фото: EPA

Ранее в СМИ появилась информация об отравлении главного оппонента Эрдогана.

Полиция в американском штате Пенсильвания не располагает информацией, подтверждающей гибель турецкого проповедника и оппозиционера Фетхуллаха Гюлена. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель регионального отделения полиции Поконо-Маунтин.

«В системе нет данных, которые бы подтвердили сообщения (о смерти Гюлена)», — сказал он.

Кроме того, источник ТАСС, близкий к руководству созданной Гюленом организации Golden Generation («Золотое поколение»), также опроверг данные об отравлении проповедника. «Эта информация не соответствует действительности, это ложь», — сказал собеседник агентства.

Днем ранее турецкий портал Oda TV сообщил, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США. «Фетхуллах Гюлен был отравлен вчера вечером. Один из мулл организации на ферме в Пенсильвании также покончил жизнь самоубийством. Организации было приказано не сообщать об этом», — указывало издание. Там также уточнили, что въезд на территорию фермы был перекрыт.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка революции, в результате которой погибли 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Турецкие власти обвинили в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Проповедник настаивал на своей непричастности к попытке госпереворота.

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