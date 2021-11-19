Что может стать с флотом «Белавиа» после введения санкций 11 19.11.2021, 12:16

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Фото: charter97.org

Сколько самолетов потеряет авиакомпания?

15 ноября в ЕС утвердили новые критерии санкций против официального Минска «для противодействия гибридным атакам и использованию мигрантов в политических целях». Ограничения ЕС против Беларуси, вероятно, будут включать разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа». Об этом рассказал глава МИД Ирландии Саймон Ковени. Позднее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что белорусского авиаперевозчика пытаются исключить из санкционного списка.

Сайт zerkalo.io посмотрело, сколько самолетов у «Белавиа» находится в лизинге и поговорило с экспертом чтобы узнать, что с ними будет.

Сейчас, согласно размещенной информации на официальном сайте национального авиаперевозчика, воздушный флот «Белавиа» насчитывает 29 судов. Это один Boeing 737−8, девять — Boeing 737−800, один Boeing 737−500, три Boeing 737−300, три Embraer 195-E2, семь Embraer 195, пять Embraer 175.

Краткая история отношений «Белавиа» и лизинговых компаний

Практически все авиакомпании мира берут самолеты в так называемый оперативный, или операционный, лизинг. В таком случае перевозчик будет выплачивать только часть стоимости самолета за период, в котором будет его эксплуатировать. Правда, судно в этом случае не переходит в собственность авиакомпании, а остается у лизингодателя. «Белавиа» также пользуется данным видом лизинга. Например, в 2018 году при заключении договора с датской компанией Nordic Aviation Capital на 5 новых воздушных судов: три — Embraer-195 и два — Embraer-175, применялась именно такая схема. Данные авиалайнеры с завода-изготовителя предоставлены авиакомпании «Белавиа» на условиях оперативного лизинга на 12 лет.

«Оперативный лизинг обеспечивает авиакомпании возможность гибко управлять составом флота, регулируя его в соответствии со спросом и объемом авиаперевозок.[…] После завершения срока лизинга воздушные суда возвращаются лизингодателю», — сообщалось на сайте «Белавиа».

О таких сделках национальный авиаперевозчик сообщает на своем сайте. Как нам удалось подсчитать, с 2009 года «Белавиа» заключила 10 сделок на 17 самолетов с рядом лизинговых компаний. Какие-то их них уже подошли к концу, какие-то продолжают действовать. Более точные данные предоставить сложно — не во всех сообщениях о заключении контракта озвучивался его срок.

Но не все самолеты национального авиаперевозчика взяты в лизинг.

Так, например, на сайте авиакомпании сообщалось в 2018 году о приобретении самолетов.

«В результате реализации программы по модернизации флота в течение 2014−2018 годов авиакомпания приобрела в собственность восемь современных высокоэффективных воздушных судов — три самолета Boeing 737−800 и пять Embraer-175/195».

Ранее глава МИД Ирландии Саймон Ковени сообщил, что из 30-и самолетов (по данным сайта «Белавиа» — 29 самолетов. — Прим.Zerkalo.io) в парке «Белавиа» 17 взяты в лизинг через компании в Ирландии.

Что по стоимости?

В апреле 2021 года генеральный директор «Белавиа» Игорь Чергинец в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказывал о стоимости последних купленных «Белавиа» самолетов.

— Есть такое понятие — «каталожная стоимость», то есть объявленная стоимость производителя. Дальше идут переговоры в зависимости от того, какую комплектацию ты хочешь. Те самолеты Boeing, которые сейчас приобретаются, стоят в районе 70−80 млн долларов по каталогу каждый. Но мы их берем в лизинг, — говорил Игорь Чергинец.

Также он говорил, что «Белавиа» на тот момент вела переговоры с лизингодателем и Boeing о поставках самолетов. В декабре этого года и в январе следующего, по планам, парк «Белавиа» должен пополниться еще тремя Boeing.

Согласно бухгалтерской отчетности, которая опубликована на сайте национального перевозчика, в 2020 году долгосрочные обязательства «Белавиа» по лизинговым платежам составляли 558 830 000 белорусских рублей, краткосрочные обязательства по лизинговым платежам составили 72 907 000 белорусских рублей. Тогда как в 2019 году данные суммы были куда меньше: 313 159 000 и 39 717 000 соответственно.

Как сообщало издание «Белорусы и рынок» в мае 2021 года, по итогам 2019-го прибыль «Белавиа» составила 68,2 млн рублей, а за 2020 год чистый убыток — более 91 млн рублей.

По информации издания, Boeing 737−8, который был недавно взят в лизинг, стоит 117 млн долларов, а пара Embraer 195-E2 — 120. Задолженность белорусской компании в сумме увеличилась как на минимум на 600 млн рублей.

Как рассказывал Игорь Чергинец в апреле 2021 года, еще до инцидента с самолетом Ryanair в Минске, в эфире той же программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, пандемия сильно ударила по авиаперевозчикам. В том числе и по «Белавиа». Худшим месяцем в 2020 году для нее стал апрель, когда белорусская компания перевезла 7,8% пассажиров от уровня аналогичного периода прошлого года. Однако уже в апреле 2021 года удалось восстановить примерно 60−65% пассажиропотока.

По словам Чергинца, на рейсах на дальние расстояния данный показатель еще выше и составляет 90%, и на тот момент он продолжал расти.

В середине мая «Белавиа» выполняла 44 маршрута. 28 из них как минимум до 14 декабря приостановлены. Сейчас «Белавиа» летает в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан, ОАЭ. Чартеры компания отправляет в Турцию, Египет и Иорданию.

Если самолеты заберут — сможет ли «Белавиа» их заменить?

— Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг «Белавиа», по сути будут разорваны, — заявил глава МИД Ирландии Саймон Ковени. — Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство.

Ранее, в середине октября, глава МИД Ирландии заявлял о том, что Ирландия не собирается заключать новые контракты по лизингу самолетов авиакомпании «Белавиа», но отметил, что «могут возникнуть юридические сложности с досрочным прекращением действующих контрактов по лизингу самолетов» белорусской авиакомпании.

В свою очередь глава Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский заявил, что в случае запрета лизинга для «Белавиа» американских самолетов Беларусь может перейти на российские. «Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются», — заявил Артем Сикорский.

Китайско-российский проект, о котором говорит чиновник, вероятно, дальнемагистральный самолет CR929. Но есть нюанс — сейчас это лишь проект, к сентябрю 2021-го не было собрано ни единого экземпляра самолета. Ввести в коммерческую эксплуатацию воздушные суда планируют лишь к 2029 году.

Что касается российских вариантов, то там сейчас производят единственный гражданский самолет — Sukhoi SuperJet. Его начали разрабатывать в 2000 году, а впервые представили широкой публике в 2007 году. На ноябрь 2021 года было произведено 219 воздушных судов (причем используется лишь 156 из них). Большинство летает в России.

Крупнейший эксплуатант этих самолетов — авиакомпании «Россия», входящая в группу «Аэрофлот». К концу года на маршрутах «России» будет задействовано 66 Superjet, большинство из них переводится из парка «Аэрофлота».

В Европе Superjet использовала только одна авиакомпания — ирландская CityJet, которая выполняла рейсы для бельгийской Brussels Airlines. У нее было 7 судов производства компании «Сухой».

Однако в 2019 году CityJet отказалась от эксплуатации Superjet SSJ100 и вернула их лизингодателю. Все из-за поломок и долгого ожидания ремонта из-за неналаженной системы техобслуживания. Весной 2018 года компании пришлось отменить за неполный месяц 92 рейса из-за неисправностей.

Самолеты Superjet два раза попадали в крупные авиакатастрофы. Так, в 2012 году самолет врезался в гору в Джакарте во время демонстрационного полёта из-за ошибки индонезийского диспетчера. Тогда погибло 45 человек. 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево другой самолет совершил грубую посадку с «козлением». Основные стойки шасси подломились, самолет загорелся. Погиб 41 человек.

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