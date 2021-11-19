Белорусская «дыра» в торговле с Россией и Китаем перевалила за $7 миллиардов 4 19.11.2021, 12:31

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Экспорт значительно отстает от импорта.

Власти подбили итоги торговли с разными странами за 9 месяцев. Худшее сальдо у белорусов образовалось с россиянами и китайцами, пишет сайт banki24.by.

По итогам 9 месяцев 2021 года Беларусь наторговала товарами с внешним миром в минус на 1,506 млрд USD. Отрицательное сальдо внешней торговли значит, что экспортные поставки из РБ отстают от импорта в страну.

Коэффициент покрытия импорта товаров экспортом составил 94,9%. Иными словами, в 2021 году на 100 USD импорта в среднем приходилось 94,9 USD экспорта.

Основным торговым партнером белорусов остается Россия. За 9 месяцев на ее долю выпало 49,1% товарного оборота с внешним миром.

Значение торговли с РФ чрезвычайно велико. Для сравнения: совокупная доля товарооборота с остальными 99 странами из топ-100 торговых партнеров достигла 48,1%, а удельный вес одних россиян оказался на 1 п.п. выше.

Зависимость от России больше по импорту, нежели по экспорту. Доля РФ в экспортных поставках из Беларуси составила за 9 месяцев 41,4%, а доля импорта – 56,4%.

Судя по данным о розничном товарообороте, российские товары вытесняют белорусские на полках магазинов. А вот обратное не выходит: основные импортные товары из РФ – это труднозаменяемые нефть, газ и черные металлы.

Негативное сальдо торговли с Россией за 9 месяцев 2021-го достигло 5,051 млрд USD. Ни с какой из других страны у Беларуси нет такой разницы в объемах экспорта и импорта.

В прошлом году отрицательное товарное сальдо с РФ составляло 1,888 млрд USD. Кратный рост негативного сальдо оказался возможен за счет опережающей динамики импорта. Если экспорт в Россию за 9 месяцев поднялся на 22,6%, то импорт из России – сразу на 46,6%.

В результате покрытие импорта экспортом на российском направлении составило всего 69,8%. В 2020 году это покрытие за 3 квартала было равно 83,4%. То есть по сравнению с прошлым годом дисбаланс в товарных поставках только усилился.

Второе место по размеру негативного сальдо торговли занимает Китай – минус 2,264 млрд USD за 9 месяцев. В 2020 году отрицательное сальдо с КНР было получше для Беларуси – 2,114 млрд USD.

Удельный вес китайцев в товарной торговле Беларуси составил 6,1% – третье место среди всех стран. Однако доля КНР в разы больше по импорту, нежели по экспорту – 9,7% против 2,2%.

Соотношение экспортных и импортных поставок гораздо хуже, чем с Россией, – лишь 21,4%. Это значит, что на каждых 100 USD импорта из Китая приходится 21,4 USD экспорта в КНР.

Совокупное сальдо торговли с Россией и Китаем составило в 2021 году минус 7,314 млрд USD. Для сравнения: в 2020-м этот показатель был равен минус 4,002 млрд USD.

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