В Беларуси названа стоимость охоты на зубра 10 19.11.2021, 12:59

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Установленные лукашистами расценки отличаются для иностранцев и граждан страны.

Каждый белорус знает, что зубры внесены в Красную книгу, убивать их нельзя. Но совет лукашенковских министров решил на этом заработать и ввел плату за убой зубров, пишет телеграм-канал БОР.

Стоимость разрешения на отстрел животных значительно отличается для белорусских граждан и иностранцев.

Стоимость разрешений на добычу зубра для граждан Беларуси составляет:

➖ сеголеток - до 800 BYN;

➖ молодняка от одного до двух лет - до 2,5 тыс. BYN;

➖ взрослого нетрофейного – до 5 тыс. BYN.

Для граждан других государств, не входящих в ЕАЭС, стоимость разрешения составляет:

➖ сеголеток - до 1,5 тыс. BYN;

➖ молодняка от одного до двух лет - до 5 тыс. BYN;

➖ взрослого нетрофейного зубра – до 22 тыс. BYN.

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