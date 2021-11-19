В Беларуси названа стоимость охоты на зубра

В Беларуси названа стоимость охоты на зубра10
- 19.11.2021, 12:59
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Установленные лукашистами расценки отличаются для иностранцев и граждан страны.
Каждый белорус знает, что зубры внесены в Красную книгу, убивать их нельзя. Но совет лукашенковских министров решил на этом заработать и ввел плату за убой зубров, пишет телеграм-канал БОР.
Стоимость разрешения на отстрел животных значительно отличается для белорусских граждан и иностранцев.
Стоимость разрешений на добычу зубра для граждан Беларуси составляет:
➖ сеголеток - до 800 BYN;
➖ молодняка от одного до двух лет - до 2,5 тыс. BYN;
➖ взрослого нетрофейного – до 5 тыс. BYN.
Для граждан других государств, не входящих в ЕАЭС, стоимость разрешения составляет:
➖ сеголеток - до 1,5 тыс. BYN;
➖ молодняка от одного до двух лет - до 5 тыс. BYN;
➖ взрослого нетрофейного зубра – до 22 тыс. BYN.