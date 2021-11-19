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Бастуй или «оптимизируют»!

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  • 19.11.2021, 17:46
  • 15,482
Бастуй или «оптимизируют»!

Власти признались в том, что продолжат увольнять белорусских работников.

Чиновники и официальные профсоюзы обеспокоены тем, что в Беларуси снижается численность занятого в экономике населения. В федерации профсоюзов ссылаются на статистику: в сентябре в экономике было занято на 50,2 тысяч человек меньше, чем годом ранее. Снижение числа занятых в экономике происходит на фоне увольнений на предприятиях по политическим мотивам, а также эмиграции населения. Тем не менее чиновники планируют в 2022 году продолжить оптимизацию численности работников, пишет zerkalo.io.

Сокращение числа занятых в экономике происходит на фоне увольнений по политическим мотивам работников крупных предприятий. К тому же организации активнее прощаются с работниками, чем берут новичков. Напомним, за 9 месяцев этого года организации уволили почти 570 тысяч человек, а взяли на работу практически на 52 тысячи меньше.

Напомним, Белорусское объединение рабочих еще 3 ноября заявило о том, что в Беларуси полным ходом идут массовые увольнения, которые скрывают под видом «оптимизации». Это является подготовительным этапом к грабительской приватизации белорусских предприятий.

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