Российскую пенсионную систему признали одной из худших в мире 8 19.11.2021, 18:12

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Беларусь в рейтинг не вошла.

Российская пенсионная система, пережив две реформы за последние 10 лет, остается одной из самых неэффективных в мире, пишет finanz.ru. Беларусь в рейтинг не вошла.

Средняя реальная доходность пенсионных накоплений российских граждан в 2020 году оказалась равна практически нулю, отмечают эксперты ОЭСР в ежегодном докладе Pension Markets in Focus.

С учетом инфляции инвестирование пенсионных денег в РФ принесло всего 0,2% годовых. Результат хуже в мире показали лишь 5 стран из 70, охваченных исследованием. Это Австралия (-0,1%), Таиланд (-0,8%), Чехия (-1,2%), Польша (-4,4%) и Суринам - латиноамериканская страна, переживающая гиперинфляцию и коллапс национальной валюты.

Средняя доходность пенсий в странах ОЭСР оказалась выше российской в 16 раз (3,2%), при этом максимальные показатели получили Мексика (9,3%) и Исландия (8,7%). В США пенсионные фонды заработали для своих клиентов в среднем 6,7% годовых, в Швейцарии - 5,1%, в Германии - 3,2%.

Накопленным итогом за последние пять лет собранные с россиян пенсионные взносы приносили всего 2% средней годовой реальной доходности - на уровне Косово и Албании. При этом Россия оказалась едва не единственной страной в мире, где пенсионные накопления вообще не инвестируются в иностранную валюту, что делает их беззащитными перед девальвацией рубля.

Для сравнения: в Южной Африке и Израиле в иностранные активы вложено больше 20% пенсионных денег, в Швейцарии и Колумбии - более 40%, а в Словакии, Нидерландах и странах Прибалтики за рубеж инвестировано больше 80% пенсий.

В настоящий момент работающие граждане России платят в пенсионную систему 22% от зарплаты - эти взносы за сотрудников перечисляют работодатели. И хотя нагрузка на доходы в России выше, чем в среднем в странах ОЭСР (18%), с ключевой задачей - сохранить уровень жизни после выхода на пенсию - национальная пенсионная система не справляется.

По данным Пенсионного фонда, средняя страховая пенсия в 2021 году составит 16296 рублей, или 31% от средней зарплаты. А это ниже минимального порога, рекомендованного Международной организацией труда (40%).

В 2022 году, согласно проекту бюджета ПФР, средняя страховая пенсия увеличится на 819 рублей, до 17115 рублей.

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