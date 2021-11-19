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Одного из мигрантов госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом

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  • 19.11.2021, 18:44
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Одного из мигрантов госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом

Сириец находится в реанимации университетской больницы в Гродно.

У одного из мигрантов, находящихся в логистическом центре на белорусско-польской границе, обнаружили коронавирус. Сейчас он в тяжелом состоянии и находится в реанимации университетской больницы в Гродно, передает «Белсат».

В эфире одного из лукашенковских телеканалов заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк рассказал, что из логистического центра с мигрантами на границе с Польшей сегодня около трех часов ночи был экстренно отправлен в больницу гражданин Сирии с явными признаками коронавирусной пневмонии. По словам врачей, состояние его тяжелое.

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