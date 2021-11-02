В Кабуле вооруженная группа вступила в бой с талибами 2.11.2021, 12:51

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Фото: Ariana News

Перед этим неизвестные проникли в здание местного госпиталя.

Группа вооруженных людей проникла в здание госпиталя в Кабуле, у которого произошли взрывы, идут столкновения с талибами, сообщил РИА Новости очевидец.

"Группа террористов-смертников проникла в больницу на 400 мест, продолжаются столкновения. Нападавшие подорвали входную дверь", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, представитель движения "Талибан" Билал Карими подтвердил, что в Кабуле во вторник прогремели два взрыва. "Два взрыва произошли в десятом округе Кабула", - сказал Карими РИА Новости.

Ранее о взрывах возле кабульского госпиталя сообщали агентству очевидец и источник.

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