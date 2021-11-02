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Google заблокировал почту и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси

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  • 2.11.2021, 13:44
  • 6,894
Google заблокировал почту и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси

Санкции работают.

2 ноября стало известно, что официальный канал Следственного комитета Беларуси на Youtube удален, сообщает telegraf.by.

«Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций и не может быть восстановлен», — констатирует в своем сообщении Google.

Вместе с официальным аккаунтом gmail заблокирован и привязанный к нему верифицированный YouTube-канал ведомства с более чем 23 тыс. подписчиков.

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