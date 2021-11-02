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Samsung создала джинсы для складных смартфонов

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  • 2.11.2021, 18:41
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Samsung создала джинсы для складных смартфонов

Джинсы имеют всего один карман.

Австралийское подразделение Samsung выпустило джинсы, которые отличаются от обычных наличием специальных карманов для раскладных телефонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Унисекс-модель джинсов в ретро-стиле была создана совместно с австралийским брендом Dr Denim. Одежда имеет всего один карман, расположенный на передней стороне. Он сшит таким образом, что подходит под размеры раскладного смартфона Galaxy Z Flip3.

«Кому нужны большие карманы? Они занимают слишком много места, не выглядят стильно, а новейшие телефоны скользят в них», — отметили представители компании. В связи с этим остальные карманы в представленных корейской компанией джинсах либо зашиты, либо отсутствуют. По словам дизайнеров, большие карманы в одежде должны уйти в прошлое.

«Идеальный партнер для стильного складного телефона — пара столь же стильных джинсов», — отмечается в сообщении Samsung. Джинсы входят в лимитированную серию — их всего 450 пар, стоимость составляет 1499 долларов. В комплекте с джинсами пользователь получит флагман Galaxy Z Flip3.

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