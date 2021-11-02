Samsung создала джинсы для складных смартфонов 3 2.11.2021, 18:41

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Джинсы имеют всего один карман.

Австралийское подразделение Samsung выпустило джинсы, которые отличаются от обычных наличием специальных карманов для раскладных телефонов. Об этом сообщается на сайте компании.

Унисекс-модель джинсов в ретро-стиле была создана совместно с австралийским брендом Dr Denim. Одежда имеет всего один карман, расположенный на передней стороне. Он сшит таким образом, что подходит под размеры раскладного смартфона Galaxy Z Flip3.

«Кому нужны большие карманы? Они занимают слишком много места, не выглядят стильно, а новейшие телефоны скользят в них», — отметили представители компании. В связи с этим остальные карманы в представленных корейской компанией джинсах либо зашиты, либо отсутствуют. По словам дизайнеров, большие карманы в одежде должны уйти в прошлое.

«Идеальный партнер для стильного складного телефона — пара столь же стильных джинсов», — отмечается в сообщении Samsung. Джинсы входят в лимитированную серию — их всего 450 пар, стоимость составляет 1499 долларов. В комплекте с джинсами пользователь получит флагман Galaxy Z Flip3.

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