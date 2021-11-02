YouTube-каналы «Беларуськалия», «Белшины», «Нафтана» и других предприятий заблокированы

YouTube-каналы «Беларуськалия», «Белшины», «Нафтана» и других предприятий заблокированы7
- 2.11.2021, 23:24
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Google заблокировал каналы предприятий, попавших под санкции США.
Google заблокировал YouTube-каналы белорусских компаний и организаций, попавших под американские санкции, сообщает "Наша Ніва".
Заблокированы каналы компаний "Нёман", "Нафтан", "Бремино Групп", "Лакокраска", "Дана Холдингс", "Белшина" и "Беларуськалий".
Также заблокированы YouTube-каналы областных управлений внутренних дел Минска, Брестской и Гомельской областей.
Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси.