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YouTube-каналы «Беларуськалия», «Белшины», «Нафтана» и других предприятий заблокированы

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  • 2.11.2021, 23:24
  • 10,078
YouTube-каналы «Беларуськалия», «Белшины», «Нафтана» и других предприятий заблокированы

Google заблокировал каналы предприятий, попавших под санкции США.

Google заблокировал YouTube-каналы белорусских компаний и организаций, попавших под американские санкции, сообщает "Наша Ніва".

Заблокированы каналы компаний "Нёман", "Нафтан", "Бремино Групп", "Лакокраска", "Дана Холдингс", "Белшина" и "Беларуськалий".

Также заблокированы YouTube-каналы областных управлений внутренних дел Минска, Брестской и Гомельской областей.

Ранее сообщалось, что Google заблокировал аккаунт и Youtube-канал Следственного комитета Беларуси.

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