Операция «Жара»: кибер-партизаны получили доступ к видео с камер «тихарей» 7 24.11.2021, 10:03

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Взломанный архив оперативных записей позволяют вскрыть пособников режима.

Кибер-партизаны сообщили о взломе архива оперативных камер МВД.

«С момента, когда оперативные камеры МВД стали использовать против невиновных людей, все те, кто их носят, потеряли право на конфиденциальность.

Тихари и «крысы» пробирались в ряды протестующих и вели съемку, чтобы идентифицировать и арестовывать тех, кто борется против диктатуры. Теперь мы используем эти записи против самих пособников режима.

Мы начинаем вскрывать «консервы» МВД и КГБ», — заявили кибер-партизаны.

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