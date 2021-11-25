У Лукашенко прогрессирует мозаичная психопатия 6 25.11.2021, 23:06

5,098

Пациент обвинил США в попытке «развязать войну» с Беларусью.

Лукашенко обвинил США в желании «развязать войну». Об этом сообщает БелТА в четверг, 25 ноября.

«Они (США - ред.) пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну», - сказал Лукашенко.

Он утверждает, якобы США стремятся «приблизиться к Москве» и для этого им нужно «срезать балкон», имея в виду Беларусь. При этом для развязывания войны в Европе США якобы используют Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе ЕС, который Лукашенко сам создал.

«Кому эта война нужна? Американцам», - добавил пациент.

Напомним, в 2001 году врачи-психиатры признали Лукашенко мозаичным психопатом. Лукашенко впервые попал в поле зрения психиатров, когда явился на прием к первому секретарю Могилевского обкома партии и потребовал назначить его председателем колхоза.

Согласно заведенной тогда амбулаторной карте, этот диагноз был подтвержден в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита военной части 04104.

С таким диагнозом Лукашенко не должен занимать пост главнокомандующего белорусской армией. «Умеренно выраженная мозаичная психопатия» предусматривает негодность к военной службе не только в военное, но и в мирное время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».