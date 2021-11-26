Митрополит Вениамин разжигает в Беларуси межконфессиональную вражду 18 26.11.2021, 20:04

10,590

митрополит Минский и Заславский Вениамин

Православный митрополит Минский и Заславский призвал епископов препятствовать деятельности греко-католиков.

Православный митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, направил письмо к православным епископам с призывом препятствовать деятельности греко-католиков в стране. Копию письма публикует «Хрысціянская візія» – межконфессиональная рабочая группа Координационного совета.

В письме митрополит Вениамин говорит «об активизации греко-католиков (униатов) в Республике Беларусь». Доказательством этого, по его словам, является проведение тематических выставок и вечеров чествования памяти, издательская деятельность и так далее.

Патриарший экзарх отмечает, что «в августе-ноябре 2020 года униаты активно поддержали уличные протесты», а сейчас пытаются «уйти из-под удара властей, чтобы сохранить силы для дальнейшей оппозиционной активности», так как «не в состоянии открыто выражать свое негативное отношение к власти».

У межконфессионального мира закончился срок годности?

Православная верующая, модератор «Хрысціянскай візіі» Наталья Василевич отмечает, что «греко-католиков он критикует не столько с религиозной точки зрения, но с политической точки зрения».

На это обращает внимание и автор аналитического Telegram-канала Rerum Novarum. При этом он не исключает, что это письмо может стать «своего рода манифестом дальнейшего преследования греко-католиков в Беларуси».

«Помните, было такое время, когда у режима был бренд «межконфессиональный мир и согласие»? Срок годности этого бренда истек примерно так же, как срок годности тушенки, которой кормили беженцев в лагере в Брузгах», – отмечает Наталья Василевич.

«Явное разжигание вражды»

В свою очередь католический священник Вячеслав Борок считает, что слова митрополита Вениамина – «это явное разжигание межрелигиозной вражды и предмет уголовного исследования». При этом он подчеркивает важность сохранять «дух братства» между конфессиями.

«Мы все, католики, как римо-католики, так и греко-католики, православные и протестанты, должны вместе бороться со злом в нашей стране. Христианин может воевать только со злом и никак не с другим человеком, а тем более, не с другим христианином. Тот, кто призывает принимать меры и препятствовать развиваться другим, не может называть себя христианином», – подчеркнул священник.

Официальной реакции католической церкви на публикацию пока нет. Между тем греко-католики объявили 25-27 ноября днями особой молитвы за православных братьев и сестер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».