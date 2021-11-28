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Мигрантов начали расселять по домам и квартирам «ябатек»

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  • 28.11.2021, 8:37
  • 46,386
Мигрантов начали расселять по домам и квартирам «ябатек»

Ищут одиноких, старых или бездетных.

Жители приграничных городов начинают жаловаться, что лукашисты начинают повторять практику поиска лояльных жителей, которым можно "продать" туристов, пишет телеграм-канал CYNIC.

Видимо расчеты доказали, что "зимний лагерь" - это ворох трупов при нулевом эффекте, поэтому туристов пытаются "впихнуть" населению. Как сообщают люди, напрямую о "туристах" не говорят, а заводят разговор "сбоку": ищут одиноких, старых или бездетных, которые достаточно лояльны режиму.

Скажем честно: таких немного. И еще меньше их становится, когда "ябатьки" узнают о просьбе властей. Читательница сообщает, что ее бабушка поддерживала Лукашенко и ссылалась на козни коварного Запада до тех пор, пока ей в дом не постучали с интересным предложением "переночевать". Сначала так стучал турист, потом некий человек, который представился членом волонтерской организации.

Как-то инициатива с туристами все больше бьет по рейтингу Лукашенко среди его поклонников. Другой читатель сообщает: "У меня мать была за Лукашенко. Стабильность, зарплата, безопасность - все дела. Сейчас она боится спать одна в доме и уходить на работу. "Вдруг "эти" придут",- говорит она. А ее подружки - тоже за Лукашенко были, "крепкую руку" ждали. Все, как одна, сейчас говорят: "Продал нас Лукашенко. Ни денег, ни стабильности, ни безопасности".

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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