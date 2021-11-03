Минчан призвали к забастовке прямо на улицах
- 3.11.2021, 8:18
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Фотофакт.
Минчане не только присылают свои забастовочные селфи с тегом #Я_Дома, но и поддерживают друг друга на улицах Минска.
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал фото того, что сейчас происходит на улицах столицы.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
На ОАО «Беларуськалий» на смену не вышли работники нескольких участков рудников.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский, подводя итоги первого дня забастовки в Беларуси, отметил, что на работу на разных предприятиях не вышли от 10% до 30% рабочих. Около трети сотрудников отсутствовали на рабочих местах на МТЗ и ОАО «Беларуськалий», на Минском автомобильном заводе в некоторых цехах не вышли на работу около 15% трудящихся.
2 ноября по разным причинам дома оставались 900 тысяч работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.