Путин официально отказался встречаться с Лукашенко 7 3.11.2021, 8:32

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фото: getty images

Решение было озвучено на фоне очередной информационной атаки НТВ на белорусского диктатора.

Владимир Путин 4 ноября не полетит в Минск и не пригласит Александра Лукашенко к себе. Информация получила официальное подтверждение. В этот день должно пройти заседание «госсовета союзного государства» Беларуси и РФ, пишет telegraf.by.

Планировалось, что в этот день Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать интеграционные планы, которые ранее, с их слов, согласовали 9 сентября в Кремле.

Однако 2 ноября официально стало известно, что встреча не состоится. Зато будет созвон «по телевизору».

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что заседание «госсовета СГ» пройдет в режиме видео-конференц-связи. И это при том, что Владимир Путин из карантина вышел. И вроде бы даже собирается в этот день в Севастополь.

Обещал, но так и не прилетел

Еще 10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что осенью Александр Лукашенко и Владимир Путин снова встретятся. Причем президент РФ собирался прибыть в Минск.

Позднее стало известно, что Владимир Путин планировал прилететь в Минск 14-15 октября, где готовились к проведению заседания Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ.

Однако 12 октября в пресс-службе Кремля заявили, что Владимир Путин примет участие в заседании в формате видеоконференции. В итоге в Минск вообще никто не полетел из глав СНГ.

Отмена визита случилась после инцидента с закрытием в Беларуси сайта «Комсомольской правды». Однако российский политолог Суздальцев считает «мнение о том, что отсутствие Путина на саммите СНГ/ЕАЭС в Минске явилось реакцией Москвы на закрытие российского информационного ресурса в Беларуси («КП в Беларуси»)» неверным». Однако привел другие доводы, почему это произошло. И ситуация, по его мнению, куда серьезнее.

«Ботоксный» скандал

А позднее началось что-то интересное. На белорусском госТВ вышла передача, где Александра Лукашенко сравнили с неким «ботоксным» президентом в «бункере». А позднее работники госТВ журналистов из России назвали «медиатварями».

Фамилий белорусский ведущий не называл, однако многие в этой ситуации подумали, что речь идет про Владимира Путина.

Все потому, что его оппоненты нередко говорят, что тот колет в лицо ботокс. Кроме того, журналисты отмечают, что в периоды обострения ситуации с коронавирусом, Путин часто проводит совещания через телеконференции. При этом, кабинет без окон, в котором он находится, сравнивают с бункером.

Впрочем, на российском ТВ вдруг стали прямо критиковать Александра Лукашенко.

В воскресенье 31 октября в российских СМИ снова появился критический материал об Александре Лукашенко. В итоговой программе российского телеканала НТВ рассказали о «ковид-диссиденте» в Беларуси.

«Продемонстрировал пренебрежительное отношение» — На российском НТВ показали Лукашенко и заявили о «здравом смысле», но не в Беларуси. Скандал продолжается?

Кремль вышел на связь с оппозицией?

А тут еще российские тг-каналы начали публиковать сливы. Так, заместитель редактора отдела международной политики российской «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков заявил 1 ноября, что Кремль начал прорабатывать возможность переговоров с белорусской оппозицией. При этом он ссылается на свои источники и слухи в российских коридорах власти.

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