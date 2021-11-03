Польские спецслужбы: Начались эвакуационные рейсы из Минска в Багдад 3 3.11.2021, 8:58

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иллюстрационное фото kurdistan24.net

Названы три причины оттока нелегалов на родину.

Ирак запускает эвакуационные рейсы своих граждан из Беларуси. Об этом сообщил в Twitter министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Начались первые эвакуационные рейсы Минск-Багдад для некоторых мигрантов. Поскольку много иракцев хотят вернуться из Беларуси в свою страну», — заявил он.

Rozpoczęły się pierwsze loty ewakuacyjne Mińsk-Bagdad dla niektórych migrantów. Wielu Irakijczyków chce bowiem powrócić z Białorusi do swojego kraju. 1/2 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 2, 2021

По словам Жарина, причиной стал факт многократных неудачных попыток перейти польскую границу и логистические проблемы с размещением мигрантов в Беларуси.

«Важной причиной является также понижение температуры в стране», — заявил он.

Переговоры увенчались успехом?

Ранее Германия заявляла, что договорилась с Ираком о прекращении полетов мигрантов из Ирака в Беларусь. Проблему нелегальной миграции обсуждало руководство Иракского Курдистана с послом Беларуси в Ираке.

Так, в Эрбиле прошла встреча бывшего президента иракского Курдистана Масуда Барзани с послом Беларуси в Ираке Виктором Рыбаком. В Беларуси о встрече не сообщили, но в курдских СМИ подчеркивается, что на встрече обсуждались гуманитарные аспекты и вопросы безопасности мигрантов.

Посла Беларуси также принял и премьер-министр иракского Курдистана Масрур Барзани, сын Масуда Барзани. По данным курдских СМИ, стороны договорились принять «необходимые меры для предотвращения нелегальной миграции».

Примечательно, что прибывший в Беларусь на празднования 100-летия БГУ ректор Багдадского университета Мунир аль-Саади вместо этого провел переговоры с замглавы белорусского МИД Николаем Борисевичем.

Мигранты не заканчиваются

Вместе с тем берлинская газета Die Welt отмечает, что по оценкам спецслужб ФРГ в Беларусь ежедневно прибывают от 800 до 1.000 мигрантов, которых группами по 200 человек отправляют на границу и помогают перейти ее. Некоторым мигрантам в Беларуси якобы раздают зимнюю одежду и снабжают амфетаминами. Прилетают они на рейсах из Турции, Сирии, ОАЭ и России.

По данным польских СМИ, значительную часть новых беженцев составляют палестинские беженцы из Сирии и Сектора Газа.

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