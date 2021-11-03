Новая провокация: на территорию Польши из Беларуси зашли три человека в форме с оружием

Новая провокация: на территорию Польши из Беларуси зашли три человека в форме с оружием1
- 3.11.2021, 11:53
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После попытки польских пограничников установить контакт, неизвестные удалились в направлении Беларуси.
В Варшаве заявили о провокации на границе с Беларусью: на территории Польши пограничники заметили людей в форме и с оружием, которые ушли в Беларусь. Об этом сообщил в Twitter министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Очередная провокация! Во вторник ночью (2 ноября в 01.45) польские солдаты заметили на территории Республики Польша трех человек в форме с длинным оружием», — написал он.
После того, как польские пограничники попытались установить контакт с неизвестными, те удалились в направлении Беларуси.