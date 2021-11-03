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Минтранс: Беларусь действительно могут отключить от глобальной системы авиаданных

  • 3.11.2021, 12:52
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Минтранс: Беларусь действительно могут отключить от глобальной системы авиаданных

Что будет с авиаперелетами?

Вопрос об отключении «Белаэронавигации» от глобальной системы авиаданных AIS (EAD) действительно рассматривается. Об этом заявил директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, Артем Сикорский подтвердил информацию о рассмотрении отключения «Белаэронавигации» от глобальной системы авиаданных.

Такие действия он назвал «не совсем законными», добавив, что «процесс душения белорусской авиации со стороны наших европейских партнеров продолжается».

— Такая проблема существует. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими партнерами. К сожалению, наши партнеры по авиации поясняют, что это политическая команда поступила, она никак не связана с вопросами нашего взаимодействия. Это, наверное, самая неприятная часть, что авиацию используют как инструмент оказания давления.

В данный момент Министерство транспорта и коммуникации продолжает переговоры с европейскими партнерами, но, как заявил Артем Сикорский, вопрос находится в политической плоскости.

Что за база?

Европейская база данных AIS (EAD) представляет собой крупнейшую в мире справочную аэронавигационных данных. Пользователям базы предоставляется мгновенный доступ к информации ECAC (Европейская конференция гражданской авиации), NOTAM (извещения для пилотов самолетов), PIB (бюллетени предполетной информации), AIP (сборник аэронавигационной информации) и другим сообщениям пилотов и диспетчеров, которые в конечном итоге обеспечивают безопасность полетов.

То есть AIS (EAD) предоставляет актуальную информацию об изменениях в воздушном пространстве, доступных для посадки взлетно-посадочных полос, работе аэропортов, свободных воздушных коридорах и другой необходимой информации.

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