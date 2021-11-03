В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 3.11.2021, 13:00

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фото: ТАСС

В России установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 Больше всего летальных исходов зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 1189 человек, что стало новым максимумом с начала пандемии, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Более 1,1 тыс. больных в сутки умирают от COVID-19 девятый день подряд, пишет РБК.

Больше всего летальных исходов за последние сутки традиционно зафиксировано в Москве (95) и Санкт-Петербурге (86, максимум с 22 июля). При этом от пиков смертности показатели двух крупнейших городов России пока далеки. 28 июня было объявлено о смерти в Москве 124 больных COVID-19, днем позже худший результат был зафиксирован в Петербурге (119 смертей).

Таким образом, выход России на новый пик смертности от COVID-19 обеспечило увеличение числа летальных исходов за пределами Москвы и Петербурга. За последние сутки на максимумы с начала пандемии вышли Московская область (53 смерти), Ставропольский край (39) и Красноярский край (31).

В число лидеров по уровню смертности за последние сутки также вошли:

Краснодарский край — 43;

Пермский край — 37;

Нижегородская область — 36;

Ростовская область — 30;

Челябинская область — 30;

Волгоградская область — 30.

С начала пандемии в России от COVID-19, по данным федерального оперативного штаба, умерли 242 060 человек. Однако Росстат только по август текущего года насчитал более 417,5 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За последние сутки в России выявили 40 443 новых случая заражения COVID-19, больше заражений за один день фиксировалось лишь однажды — 31 октября 2021 года. При этом больше всего больных зафиксировано в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Московской области (2744) и Самарской области (1596, новый рекорд с начала пандемии).

На новые максимумы по числу заражений за сутки вышли также Крым (741), Свердловская область (721), Красноярский край (709), Пермский край (708), Башкортостан (673), Ростовская область (644), Саратовская область (624) и другие регионы.

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