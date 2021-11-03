Проект нового азотного комплекса на «Гродно Азоте» хотят отдать китайцам 3.11.2021, 15:58

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Гродненское предприятие находится под санкциями США.

В прошлом году процедура выбора генерального подрядчика для реализации строительства не дала результатов. Теперь правительство само выбрало китайскую компанию для участия в проекте с господдержкой.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретился с вице-президентом китайской строительной компании «Ситик Констракшн», сообщает пресс-служба Совмина.

На встрече обсуждался инвестиционный проект по строительству азотного комплекса в Гродно.

Премьер отметил, что проекты, в которых будет участвовать китайская компания, реализуются с государственной поддержкой. «В их реализацию вовлечены не только коммерческие компании, но и правительственные структуры, кредитно-финансовые учреждения», — подчеркнул Головченко.

В свою очередь китайская сторона подтвердила готовность к реализации данного проекта.

Напомним, в феврале 2020 года ОАО «Гродно Азот» предварительно определилось с подрядчиком на строительство нового азотного комплекса. К процедуре улучшения предложения была допущена итальянская компания TECNIMONT S. p. A. В процедуре переговоров по выбору генерального подрядчика принимало участие пять компаний: китайские CITIC, CMIC, COMPLANT, корейский Samsung, а также итальянская фирма.

В итоге конкурсная комиссия отклонила предложения китайцев и корейцев как не соответствующие требованиям документации для переговоров. После этого информации о ходе проекта практически не поступало.

Отметим, что в этом году были возобновлены санкции США против предприятий «Белнефтехима», которые затронули и «Гродно Азот».

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