Сергей Дылевский: Что будет с теми, кто молчит 2 Сергей Дылевский

3.11.2021, 18:59

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Сергей Дылевский

Белорусские власти начали подготовку грабительской приватизации.

Около двух недель назад провластные СМИ разразились репортажами о том, что в Беларуси начинают оптимизацию производств. Дело вроде бы хорошее. Новое оборудование, улучшение условий труда, как следствие, повышение качества продукции, ее конкурентоспособности и, как итог, повышение заработных плат для рабочих. Звучит неплохо... Но не в нашей стране. В Беларуси оптимизация равно массовые увольнения. И это не злая шутка. Это реалии дефективного правления.

Сразу от нескольких телеграм-каналов и интернет ресурсов мы узнали о том, что на многие предприятия в Беларуси переданы списки «неугодных» на увольнения. И списки эти далеко не маленькие. Так вот. Для тех, кто думает что он отсидится и его это не коснется, это далеко не так. И вот почему.

Оптимизация производства в нашей стране проводится не для улучшений условий труда, а с целью увольнения с предприятий людей, которые могут хоть как то высказать свое недовольство. Руководству нужны покорные молчаливые рабы. Людей думающих и умеющих отстоять свою позицию они боятся как огня.

Следующим шагом будет санация на предприятиях, по результатом которых предприятия будут признаны убыточными или вовсе банкротами. Для чего? Да для того, чтобы цена на эти предприятия стала минимальной.

После объявления предприятий банкротами, из ниоткуда появятся кошельки, готовые купить и приватизировать наши заводы. И тысячи рабочих мест превратятся в пустырь, станки уедут на металлолом, а ваши семьи останутся без средств к существованию. Вот для этого и нужна была оптимизация. Чтобы уволить несогласных, чтобы свободного мнения не осталось на рабочих местах. Чтобы люди безмолвно смирялись с таким ходом событий. И уже не получится отсидеться тихонечко. Негде будет.

Боритесь за свои рабочие места. Боритесь за свое будущее. Ваша хата уже не с краю, ваша хата будет первой. Бойкотируйте работу, требуйте соблюдения своих прав. Не бойтесь сказать нет начальничкам, откажитесь «войти в их положение».

Присоединяйтесь к общенациональной забастовке! Помогайте нам раскачивать стул под синепалым.

Стачке быть!

Я дома!

Сергей Дылевский, телеграм-канал БОР

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