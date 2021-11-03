В Санкт-Петербурге курьеры Delivery Club объявили забастовку

В Санкт-Петербурге курьеры Delivery Club объявили забастовку1
- 3.11.2021, 22:52
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В ней принимают участие более 700 человек.
В Петербурге курьеры компании Delivery Club объявили забастовку из-за тяжёлых условий труда. В ней принимают участие более 700 человек. Информация об этом появилась в телеграм-канале профсоюза "Курьер", передает severreal.org.
Сотрудники компании жалуются на то, что их отправляют работать в "чужие" районы, не компенсируя затраты на бензин, компенсации за дальние выезды доставщиков не устраивают. Кроме того, протестующие указывают на скорое приближение зимы - сезон, в котором условия труда и так усложняются.
По словам курьеров, проблема с отправкой в другие районы коснулась как пеших, так и авто- и велокурьеров: им приходится работать по маршрутам в разных районах города.
Основные требования бастующих: повышение заработной платы, работа только в выбранном районе, отменена поминутных штрафов за опоздания, а также разблокировка заблокированных курьеров.
В "Курьере" отметили, что в случае отказа или игнорирования требований курьеров, профсоюз будет поддерживать забастовку.
В начале июля курьеры Delivery Club объявили бессрочную акцию протеста в Москве. Более 300 сотрудников заявили, что не получали зарплату с мая, некоторые работники вынуждены ночевать на улице.