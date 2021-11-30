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Хакеры добыли интересную информацию о Викторе Лукашенко

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  • 30.11.2021, 8:03
  • 80,122
Хакеры добыли интересную информацию о Викторе Лукашенко
Виктор Лукашенко

Опубликованы личные данные старшего сына диктатора.

Телеграм-канал «Каратели Беларуси» опубликовал добытую хакерами информацию о старшем сыне узурпатора Викторе Лукашенко:

Лукашенко Виктор Александрович

28.11.1975

Личный номер: 3281175A014PB8

Старший сын нелегитимного синепала.

Начиная с 90-ых был правой рукой Лукашенко и помогал осуществлять грязные криминальные схемы. Официально же на должность помощника нелегитимного поставили с 2005, а с 26.02.2021 заменил его на посту президента НОК РБ.

Генерал-майор запаса.

В детстве Витя болел всеми инфекционными болезнями, которыми только болеют дети (видимо тогда и получил осложнения на мозг).

Служил в спецподразделении погран.войск в Минске в звании капитана, получил медальку «За отличие в охране гос.границы». В 2005 году секретно был назначен помощником папаши по национальной безопасности и теперь, видимо, отрабатывает медальку, всей семьей издеваясь над мигрантами.

Интересно, что на 2015 год зарплата Вити в данных ФСЗН - $17 415. В то время как на 2012 год на его швейцарских счетах было более 840.000.000 долларов.

Адрес: г. Минск, Дрозды 1

При этом жена Вити Лукашенко (Сомова) Лилия Валерьевна (29.10.1979 г.р., с личным номером 4291079A047PB1) с 2020 года снова прописана в общаге БГПУ №3 в г. Минск на улице Артиллеристов д. 16

А мама Вити, Лукашенко (Желнерович) Галина Родионовна, никогда и не была прописана по месту жительства сына.

Интересный факт: у Вити в паспорте записана только старшая дочь Лукашенко Виктория Викторовна, у жены Вити Лилии - еще их сын - Лукашенко Александр Викторович, вторая дочь - Лукашенко Валерия Викторовна - не записана ни у одного из родителей, при этом Лилия и Витя указаны ее папой и мамой. Ну а четвертый ребенок - Лукашенко Ярослав Викторович - единственный из всех детей, кто был скрыт в базе.

Витя любитель не только поиграть с папой в хоккей, но и заядлый байкер (с бывшим министром внутренних дел Игорем Шуневичем ежегодно открывал байкерский сезон в Минске и катался посмотреть на «Формулу-1» в ОАЭ), поэтому у него есть оранжево-черный Харлей Дэвидсон с гос.номером: 0007 AB7.

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