Массовые увольнения проходят по всей Беларуси: в списках много «ябатек» 19 30.11.2021, 9:28

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иллюстрационное фото

Режим ускоряет продажу предприятий за бесцнок российским олигархам.

Информация о новых списках на увольнение «неблагонадежных» работников на предприятиях Беларуси подтверждается.

Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга»:

«В Пружанах увольнения затронули электросети, техникум, больницу и музыкальную школу».

«На госпредприятии из 200 человек в списки на увольнение попали 40. В том числе «ябатьки». Хотят идти к Лукашенко просить не увольнять».

«В списках «Брестэнерго» на увольнение почти 500 человек».

«Списки на увольнение составлены из списков, изъятых у инициативных групп Бабарико, Цепкало, Тихановской».

«Вызывали по списку к руководству. Довели, что команды «фас» не было, но может быть через неделю-две. Посоветовали искать другую работу в негосударственных учреждениях».

«Нацбанк: около 180 человек в списке. Уволиться по соглашению сторон предлагается до 1 декабря».

Также сообщается о «чистках» в Гродненском университете им. Я. Купалы, Республиканском институте высшей школы, «Минскэнерго», Государственном комитете по имуществу, поликлиниках г. Минска, ТЭЦ-5, средних школах г. Минска, БрГУ им. А.С. Пушкина, «Гомельском химическом заводе», «Минсктрансе», «Барановичских электрических сетях», «Лукомльской ГРЭС» и др.

Напомним, что Белорусское объединение рабочих предупредило о том, что массовые увольнения под видом «оптимизации» численности сотрудников являются частью плана по подготовке к грабительской «приватизации», означающей продажу режимом белорусский предприятий за бесценок российским олигархам.

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