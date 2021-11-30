Массовые увольнения проходят по всей Беларуси: в списках много «ябатек»19
- 30.11.2021, 9:28
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Режим ускоряет продажу предприятий за бесцнок российским олигархам.
Информация о новых списках на увольнение «неблагонадежных» работников на предприятиях Беларуси подтверждается.
Об этом сообщают подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга»:
«В Пружанах увольнения затронули электросети, техникум, больницу и музыкальную школу».
«На госпредприятии из 200 человек в списки на увольнение попали 40. В том числе «ябатьки». Хотят идти к Лукашенко просить не увольнять».
«В списках «Брестэнерго» на увольнение почти 500 человек».
«Списки на увольнение составлены из списков, изъятых у инициативных групп Бабарико, Цепкало, Тихановской».
«Вызывали по списку к руководству. Довели, что команды «фас» не было, но может быть через неделю-две. Посоветовали искать другую работу в негосударственных учреждениях».
«Нацбанк: около 180 человек в списке. Уволиться по соглашению сторон предлагается до 1 декабря».
Также сообщается о «чистках» в Гродненском университете им. Я. Купалы, Республиканском институте высшей школы, «Минскэнерго», Государственном комитете по имуществу, поликлиниках г. Минска, ТЭЦ-5, средних школах г. Минска, БрГУ им. А.С. Пушкина, «Гомельском химическом заводе», «Минсктрансе», «Барановичских электрических сетях», «Лукомльской ГРЭС» и др.
Напомним, что Белорусское объединение рабочих предупредило о том, что массовые увольнения под видом «оптимизации» численности сотрудников являются частью плана по подготовке к грабительской «приватизации», означающей продажу режимом белорусский предприятий за бесценок российским олигархам.