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В Беларуси — рекордные увольнения работников

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  • 30.11.2021, 15:50
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В Беларуси — рекордные увольнения работников

«Оптимизировали» более 633 тысяч сотрудников.

В Беларуси наблюдаются рекордные увольнения работников, пишет Banki24.by. Увольняют гораздо чаще, чем годом ранее; причем увольняют чаще, чем берут на работу новых сотрудников.

В январе-октябре 2021 года наниматели в крупных и средних организациях уволили 633,9 тысячи человек. За это же время количество принятых на работу составило 575,9 тысячи.

Таким образом, на чистой основе кадровый отток с флагманских предприятий достиг 58 тысяч человек. Сравните: за 10 месяцев 2020-го отток кадров составил 31,4 тысячи человек.

Кроме абсолютных показателей рынка труда, по сравнению с прошлым годом ухудшились и относительные. Коэффициент замещения уволенных работников принятыми в 2020 году был равен 94,9%, а в 2021-м упал до 90,9%.

Коэффициент замещения показывает, сколько работников в среднем было принято на работу вместо каждых 100 уволенных. Если этот коэффициент меньше 100%, то на рынке труда происходит отток кадров, если больше 100% – приток.

В 2021 году выросло количество уволенных из-за ликвидации организации или кадровой оптимизации. По итогам 10 месяцев 2020-го на флагманах таковых было 3,8 тысячи человек, а за 10 месяцев 2021-го набралось 6,1 тысячи. Лидерство по уволенным после ликвидации или оптимизации захватили Гродненская и Витебская области.

Также в текущем году наниматели стали немного чаще увольнять за прогулы и другие нарушения дисциплины. В январе-октябре 2020 года таковых по флагманам насчитали 30,9 тысячи, а в 2021-м – 31,3 тысячи. Больше других на этой ниве отличились работники Минской области – 6,2 тысячи уволенных за 10 месяцев.

В Минске за 10 месяцев 2021-го уволили 154,6 тысячи человек, в Брестской области – 82 тысячи, в Витебской – 72,1 тысячи, в Гомельской – 85,2 тысячи, в Гродненской – 71,1 тысячи, в Минской – 101,6 тысячи, в Могилевской – 67,3 тысячи. Ни на какой из территорий не было притока кадров на флагманские предприятия. По Минску коэффициент замещения составил 89,7%, а по областям варьировал от 90,1% по Витебской до 93% по Гомельской.

Напомним, Белорусское объединение рабочих еще 3 ноября заявило о том, что в Беларуси полным ходом идут массовые увольнения, которые скрывают под видом «оптимизации». Это является подготовительным этапом к грабительской приватизации белорусских предприятий.

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