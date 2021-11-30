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«Сотрудников с многолетним стажем и опытом работы просто выбрасывают на улицу»

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  • 30.11.2021, 15:50
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«Сотрудников с многолетним стажем и опытом работы просто выбрасывают на улицу»
Фото: onliner.by

На Лукомльской ГРЭС идут массовые увольнения.

Читатели сайта Charter97.org рассказывают о массовых увольнениях на Лукомльской ГРЭС. Сокращения идут по специальным спискам:

— Руководит «процессом» заместитель генерального директора по безопасности, режиму и подбору кадров РУП «Витебскэнерго» Прохоров Михаил Анатольевич.

Вынуждает сотрудников писать заявления «по соглашению сторон», не продляет контракты. Никого не волнует, кто будет выполнять работу. Руководство станции идет на поводу у этого человека, не отстаивает работников. Сотрудников с многолетним стажем и опытом работы просто выбрасывают на улицу. Делают все скрытно, «обрабатывают» людей по одиночке.

Напомним, Белорусское объединение рабочих еще 3 ноября заявило о том, что в Беларуси полным ходом идут массовые увольнения, которые скрывают под видом «оптимизации». Это является подготовительным этапом к грабительской приватизации белорусских предприятий.

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