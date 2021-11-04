Для 1,5 миллионов белорусов вводят новый налог 4 4.11.2021, 8:27

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Еще один повод присоединиться к общенациональной забастовке.

Если законопроект о введении налога на недвижимость для всех владельцев будет принят, то налоговая база увеличится на 1,5 млн квартир.

Об этом заявила на пресс-конференции «Актуальные вопросы налогообложения недвижимости и земельных участков физических лиц» заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая.

Сейчас от налога на недвижимость освобождаются несколько категорий, самыми многочисленными являются пенсионеры и многодетные семьи, а также лица, проживающие в сельской местности и занятые в организациях АПК.

Если новый налог будет введен, то в 2022 году они также не будут платить его, но при этом резко увеличится число плательщиков, у которых в собственности одна квартира, и которые не обладают выше обозначенными льготами.

«Сегодня в Беларуси 215 тысяч человек, которые имеют в собственности две и более квартиры. Полтора миллиона физических лиц не платят сегодня налог на недвижимость», - ответила представитель МНС.

Газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась: сколько же собирается с помощью двух налогов?

— Ежегодно общая сумма уплаченных налогов растет примерно на 7%. В прошлом году к уплате было предъявлено порядка 60 млн рублей налога на недвижимость и 27 – земельного налога. Процент уплаты налогов высок – более 99%. За 9 месяцев 2021 года предъявлено к оплате 65 млн рублей налога на недвижимость и 28 млн - земельного налога, — рассказала Зарецкая.

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