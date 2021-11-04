закрыть
4 ноября 2021, четверг, 10:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для 1,5 миллионов белорусов вводят новый налог

4
  • 4.11.2021, 8:27
  • 19,918
Для 1,5 миллионов белорусов вводят новый налог

Еще один повод присоединиться к общенациональной забастовке.

Если законопроект о введении налога на недвижимость для всех владельцев будет принят, то налоговая база увеличится на 1,5 млн квартир.

Об этом заявила на пресс-конференции «Актуальные вопросы налогообложения недвижимости и земельных участков физических лиц» заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая.

Сейчас от налога на недвижимость освобождаются несколько категорий, самыми многочисленными являются пенсионеры и многодетные семьи, а также лица, проживающие в сельской местности и занятые в организациях АПК.

Если новый налог будет введен, то в 2022 году они также не будут платить его, но при этом резко увеличится число плательщиков, у которых в собственности одна квартира, и которые не обладают выше обозначенными льготами.

«Сегодня в Беларуси 215 тысяч человек, которые имеют в собственности две и более квартиры. Полтора миллиона физических лиц не платят сегодня налог на недвижимость», - ответила представитель МНС.

Газета «Белорусы и рынок» поинтересовалась: сколько же собирается с помощью двух налогов?

— Ежегодно общая сумма уплаченных налогов растет примерно на 7%. В прошлом году к уплате было предъявлено порядка 60 млн рублей налога на недвижимость и 27 – земельного налога. Процент уплаты налогов высок – более 99%. За 9 месяцев 2021 года предъявлено к оплате 65 млн рублей налога на недвижимость и 28 млн - земельного налога, — рассказала Зарецкая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Народ Кубы поддерживает белорусских работников
Народ Кубы поддерживает белорусских работников Омар Лопес
Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина