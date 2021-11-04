Иск против окружения Лукашенко: как в Германии будут судить белорусских силовиков 5 4.11.2021, 8:48

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фото: dpa

На какой итог можно рассчитывать?

Немецкие правозащитники подали иск в ФРГ против 6 высокопоставленных чиновников из окружения Лукашенко. Deutsche Welle узнала, есть ли в списке сам Лукашенко и на какой итог можно рассчитывать?

Речь идет о представителях силовых структур, участвовавших в преступлениях против человечности в Беларуси, начиная с августа 2020 года. "Самого Лукашенко в списке нет. Он пользуется иммунитетом от международного уголовного преследования. Это можно сравнить с Асадом в Сирии, которого мы никогда не упоминали в своих заявлениях," - отмечает Андреас Шюллер (Andreas Schüller), директор программы Европейского центра конституционных прав и прав человека (ECCHR) по проблемам международных преступлений и правовой ответственности. ECCHR совместно со Всемирной организацией против пыток (OMCT) и обратился с иском в Федеральную прокуратуру ФРГ на действия белорусских силовиков.

Кто в списке?

Имен силовиков заявители пока не разглашают: "Расследование будет вестись в органах безопасности, и тут нужно будет разбираться, кто и за что отвечал. И до предъявления обвинения дело может дойти не так быстро. Мы не хотим пока называть имена, чтобы потенциальные подозреваемые не знали, ведется ли в их отношении расследование или нет," - говорит Андреас Шюллер. Кроме того, Федеральная прокуратура Германии должна будет решить, вести ли расследование в отношении отдельных подозреваемых или же это будет так называемое "структурное расследование".

Профессор юридического факультета Университета имени Гумбольдта в Берлине Мартин Хегер (Martin Heger) в свою очередь отмечает: "Пока эти люди находятся в Беларуси, они не могут быть привлечены к ответственности в Германии. А поскольку Беларусь их не выдаст, там они будут защищены от уголовного преследования". Однако это не означает, что Германия не может проводить расследование в отношении белорусских силовиков. Они могут быть экстрадированы в ФРГ из других стран. А также выданы самой Беларусью - в случае политических перемен в стране. "Мы неоднократно видели это в прошлом, например, в Судане, где внезапно выдавали в зарубежные страны людей, которых ранее не экстрадировали", - рассказывает Мартин Хегер. "В любом случае это будет дамоклов меч для виновных, которые, в конечном итоге, поймут, что не смогут легко попасть во все страны, особенно в ЕС, потому что их могут экстрадировать в Германию".

Преступления против человечности в РБ

Обе организации, подавшие заявление в Федеральную прокуратуру ФРГ, участвуют в Международной платформе для Беларуси по привлечению виновных к ответственности (IAPB), в которую входят также белорусские организации, такие как Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси. Через IAPB и сотрудничество с другими организациями у заявителей был доступ к большой базе свидетельств событий в Беларуси. А также прямые контакты с отдельными очевидцами тех событий, которые в данный момент живут не в Беларуси, и чьи имена также частично фигурируют в заявлении. Речь идет о преступлениях против человечности, включая умышленные убийства, пытки, сексуальное насилие, насильственные исчезновения, тюремное заключение и политические преследования.

Это не первое заявление в европейскую прокуратуру в связи с действиями белорусского режима. 19 мая 2021 года от имени четырех неправительственных организаций было подано заявление для возбуждения уголовного дела в Палату досудебных слушаний Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Несколькими днями ранее, 10 мая, от имени 10 человек было подано заявление в Федеральную прокуратуру ФРГ о преступлениях против человечности, в которых истцы обвинили власти Беларуси во главе с Лукашенко. Наконец, 25 мая международная правозащитная организация "Репортеры без границ" подала в Генеральную прокуратуру Литвы иск в отношении Александра Лукашенко в связи с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием известного белорусского блогера, бывшего главреда Telegram-канал Nexta Романа Протасевича.

Как отмечает Мартин Хегер, количество предъявленных обвинений не так важно: "Важно, собраны ли веские доказательства, особенно в отношении отдельных лиц, которым будут предъявлены обвинения".

Санкции на арест и судебные процессы

Будет ли инициировано расследование, решает теперь глава Федеральной прокуратуры Германии. Как отмечает Мартин Хегер, Международный уголовный кодекс Германии предусматривает расследование преступлений против человечности по всему миру, даже если они не имеют отношения к самой Германии. В ходе расследования должны быть собраны и проверены максимально возможные доказательства преступлений, также в сотрудничестве с другими государствами-членами Евросоюза, которые в будущем могут привести к выдаче санкций на арест ответственных представителей силовых структур и к судебным процессам.

"Можно провести сравнение с ситуацией в Сирии, где первые заявления мы подали еще в 2012 году, когда там были жестоко подавлены протесты гражданского общества и оппозиции. Это привело к первому судебному процессу в Германии. В случае с Беларусью также важно начать сейчас, чтобы прокуратуры в различных европейских странах вели расследование. Надеюсь, в следующие несколько месяцев и лет, шаг за шагом, мы придем к санкциям на арест, а также к судебным разбирательствам". В любом случае, как отмечает Мартин Хегер, такие процессы в Германии идут не очень быстро, особенно если они касаются других стран. Они включают в себя политические риски, поэтому для предъявления обвинения нужно иметь достаточное количество железных доказательств.

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