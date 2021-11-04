В Беларуси продлили запрет на вывоз гречки 1 4.11.2021, 9:28

Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября.

Запрет на вывоз гречки и продуктов из нее продлен еще на три месяца. Такая норма содержится в постановлении Совмина, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Ограничения начинают действовать с 4 ноября. Временно запрещен вывоз крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного и готовых пищевых продуктов из гречки.

Ранее правительство уже вводило временные ограничения на вывоз гречки и пшеничной муки.

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