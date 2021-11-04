Боливийский дипломат устроил международный скандал шутливым видео в TikTok 4.11.2021, 9:39

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Марио Кронембольда Апонте

МИД Боливии был вынужден отозвать посла своей страны в Парагвае.

МИД Боливии решило отозвать и заменить своего посла в Парагвае из-за видеозаписи в TikTok, которую в соседней стране посчитали оскорбительной. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

"В связи с дипломатическим недоразумением, которое произошло по вине посла Марио Кронембольда Апонте в Республике Парагвай, мы сообщаем, что он был незамедлительно вызван в МИД Боливии в Ла-Пасе. После получения отчета и его оценки посол Кронембольд был отправлен в отставку", - говорится в заявлении.

Ранее нижняя палата депутатов парламента Парагвая проголосовала за признание боливийского посла персоной нон грата. Скандал разгорелся после того, как Кронембольд опубликовал в TikTok видео, в котором в шутливой манере говорит о традиционном в Парагвае напитке терере и изображает манеру речи, свойственную местным жителям.

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