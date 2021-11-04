Четвертая волна коронавируса угрожает детям 1 4.11.2021, 11:04

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Многие младенцы и подростки болеют несколькими вирусами одновременно.

Польское издание gazeta.pl написало, почему четвертая волна коронавируса опасна для детей и подростков. Приведенные в статье данные особенно актуальны для Беларуси, где власти отменили все меры по сдерживанию эпидемии. Сайт Charter97.org публикует перевод полностью:

Все больше и больше детей нуждаются в госпитализации в ковидных палатах. В городской больнице имени Стефана Жеромского в Кракове начинается нехватка коек, пишет издание.

- У нас подростки тяжело больные, с большим поражением легких, с одышкой и тяжело больные тоже эти самые младшие дети, - рассказала заведующая отделением инфекционных заболеваний и педиатрии Лидия Стопыра.

В среду, 3 ноября, Министерство здравоохранения Польши предоставило информацию о наибольшем количестве новых суточных инфекций во время четвертой волны коронавируса. За один день в стационарные отделения поступило 707 новых пациентов. Между тем, TVN24 сообщает, что детские больницы и отделения covid становятся все более заполненными. Некоторые больные заражаются сразу несколькими вирусами.

Так, в Краковской больнице им. Жеромского в детском ковидовом отделении остались последние места. Из 25 коек заняты уже 22, и учреждение получает информацию о новых нуждающихся. Отделение нужно будет увеличить.

- У нас есть тяжело больные подростки, с большим поражением легких и одышкой. Есть и тяжело больные младенцы, - рассказала заведующая отделением инфекционных заболеваний и педиатрии Лидия Стопыра. Помимо респираторных симптомов, дети также жалуются на желудочно-кишечные симптомы.

Врачи обращают внимание, что у госпитализированных детей также встречаются так называемые синдромы перекрытия, то есть случаи заражения сразу несколькими вирусами - например, SARS-CoV-2 и RSV или SARS-CoV-2 и гриппом.

Недавно журналисты описали случай двухполгодичного ребенка, у которого была обнаружена инфекция с тремя вирусами - SARS-CoV-2, RSV и парагриппом. Руководитель генетической лаборатории Gyncentrum доктор Эмилия Моравец тогда сказала, что до сих пор мазки от таких маленьких детей брали крайне редко, так как инфекции проходили бессимптомно. Коинфекция также редко происходила. Итак, мы имеем дело с тревожным явлением.

По мнению эксперта главного медицинского совета Польши по пандемии COVID-19, доктора Павла Гжесёвского, это результат так называемой компенсаторной эпидемии, то есть наслоения респираторных вирусных инфекций у детей, которые в последние годы, в связи с локдауном, не переболели ими.

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