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Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в оккупированный Крым

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  • 4.11.2021, 20:10
  • 21,810
Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в оккупированный Крым

Президент РФ отказался лично встречаться с узурпатором.

Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его съездить вместе в Петербург. Об этом он заявил выступая на заседании Высшего Госсовета «союзного государства», передает РБК.

«Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым и покажет новинки, что там нового сделано <...> Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил <...> Ну если не в Крым, то может в Питер съездим», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин в ответ заявил, что находится в Крыму в связи с открытием памятника, посвященного окончанию Гражданской войны.

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