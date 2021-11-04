Лукашенко пожаловался, что Путин не взял его с собой в оккупированный Крым 24 4.11.2021, 20:10

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Президент РФ отказался лично встречаться с узурпатором.

Лукашенко пожаловался, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым и попросил его съездить вместе в Петербург. Об этом он заявил выступая на заседании Высшего Госсовета «союзного государства», передает РБК.

«Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет в Крым и покажет новинки, что там нового сделано <...> Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил <...> Ну если не в Крым, то может в Питер съездим», — сказал Лукашенко.

Владимир Путин в ответ заявил, что находится в Крыму в связи с открытием памятника, посвященного окончанию Гражданской войны.

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