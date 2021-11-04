Андрей Санников: Гражданин Лукашенко совершил государственную измену 14 4.11.2021, 20:56

26,830

Андрей Санников

Он должен быть незамедлительно заключен под стражу.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Андрей Санников сделал заявление по итогам подписания самозванцем Лукашенко «союзных программ» с Россией. Заявление политик опубликовал на своей странице в Facebook.

– Сегодня гражданин Лукашенко, не имея никаких правовых оснований, не будучи избранным на высшую должность в государстве и не представляя белорусский народ, подписал документ о ползучей сдаче Беларуси иностранному государству. Тем самым он совершил государственную измену и по белорусским законам должен быть незамедлительно заключен под стражу и предан суду.

Лукашенко также обвиняется в преступлениях против человечности, за которые будет осужден международным судом.

Вызывает удивление, что президент России В. Путин, юрист по образованию, счел возможным пойти на незаконную сделку с самозванцем, обвиняемым в тяжких преступлениях, тем самым подтвердив, что между двумя странами отношения не межгосударственные, а криминальные.

В. Путин неоднократно повторял, что выбор должен сделать народ Беларуси. Этот выбор народ сделал давно, лишив Лукашенко права представлять нашу страну и высказавшись в пользу новых честных выборов руководства Беларуси, поэтому никакие закулисные сделки не будут признаны, а граждане получат законное право бороться с оккупантами любыми средствами.

Международному сообществу необходимо твердо высказать свое отношение к ползучей оккупации Беларуси и не прятаться за выражениями обеспокоенности. Попустительство демократических стран диктатору Лукашенко в течение многих лет привело к невиданным репрессиям внутри Беларуси и созданию напряженности на границах Евросоюза.

После подписания оккупационных документов опасность для Европы только увеличилась.

Пора понять, что никакие увещевания на диктаторов не действуют. Защита независимости Беларуси сегодня равнозначна защите Европы от новых агрессий, – написал Андрей Санников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».