Путин делает все, чтобы ускорить распад России 1 Дмитрий Бондаренко

4.11.2021, 22:24

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Все методы для защиты независимости и свободы Беларуси будут оправданы.

Владимир Путин делает все, чтобы ускорить распад России. Иначе я подписание этих бумажек со стороны российского президента с нелегитимным шизофреником, цепляющимся за власть, назвать не могу.

Путин изо всех сил пытается выглядеть мачо, но именно он довел российскую экономику до ручки: если в начале его правления Россия превышала Китай по уровню ВВП, то благодаря «умелому» управлению Владимира Владимировича российская экономика составляет всего 9 процентов от китайской. Вместо того, чтобы налаживать жизнь и народное хозяйство по западным образцам, Путин выбрал способ удержания власти через пиар-акции, связанные с захватом чужих земель.

Виртуальное подписание виртуальных декретов стало одной из многих ошибок Путина. То, что Украина — не Россия, я думаю, хорошо поняли российские десантники и танкисты, вернувшиеся на родину в гробах после столкновения с украинскими добровольческими батальонами. То, что Беларусь — не Россия, российским оккупантам еще предстоит узнать на своей шкуре.

Белорусам надо осознать, что мы не одни. Мы — естественная часть западноевропейской цивилизации. Три наших соседа являются членами великого атлантического сообщества, братская Украина стремится как можно быстрее стать членом НАТО. Мы бы могли долго оставаться нейтральным государством, если бы Россия проявляла хотя бы толику уважения к нашей стране. Но если на наш суверенитет и национальную самобытность Москва пытается плевать, что ж, выбора нет. Беларусь ускоренными темпами вернется в Европу.

Когда независимости страны угрожают, для ее граждан основным законом становится воинская присяга. Как первый шаг к самозащите призываю всех белорусов присоединиться к Всеобщей забастовке. А дальше — все методы для защиты независимости и свободы Беларуси будут оправданы.

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»

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