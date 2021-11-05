На Земле началась самая сильная за последние годы магнитная буря 5.11.2021, 10:22

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В ближайшие трое суток будет наблюдаться заметная нестабильность магнитного поля планеты.

4 ноября на Земле неожиданно началась невероятно сильная магнитная буря. В связи с этим в ближайшие трое суток будет наблюдаться заметная нестабильность магнитного поля Земли. Ученые отметили, что уже в дальнейшем подобные максимумы достигаться не будут.

Об этом сообщает ФИАН.

Также они добавили, что зафиксированная буря стала самой сильной за последние несколько лет. На протяжении последних дней происходило снижение индекса геомагнитной активности. После того, как были практически достигнуты спокойные показатели, внезапно произошел резкий скачок, достигший отметки 7 уровня. Данный показатель отвечает очень сильной буре третьего уровня, если учитывать, что оценивается явление по пятибалльной шкале.

Кроме того, произошло достаточно резкое увеличение скорости солнечного света. Показатель 400 м/с вырос до отметки в 800 м/с и даже больше. Специалисты отмечают, что произошло и увеличение плотности межпланетной плазмы чуть ли не в 100 раз. Эксперты уверены в том, что настолько сильная магнитная буря возникла в результате той солнечной вспышки, которая была зафиксирована буквально два дня назад. Ее сила была заметно недооценена учеными и поэтому они считали, что возникнуть могут только незначительные бури, которые останутся практически незамеченными.

За пять лет произошло всего четыре подобных бури. Сотрудники ФИАН добавили, что если не произойдет снижения геомагнитной активности, то уже в скором времени люди смогут увидеть красивые полярные сияния.

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