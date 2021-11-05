В Польше создан Кластер космических технологий 5.11.2021, 21:21

Основная задача организации - создание польской независимой спутниковой системы.

В Польше создан Кластер космических технологий. Это организация, объединяющая управления, предприятия, вузы и государственные учреждения. Она будет заниматься развитием космических технологий. Договор о создании кластера был подписан во время Конгресса 590 в Ясёнке под Жешувом, передает «Польское радио».

«Основной задачей кластера является создание польской независимой спутниковой системы», - пояснил Петр Дардзиньский, председатель Исследовательской сети Лукасевича.

«20 партнеров имеют 85% ключевых компетенций в авиационном и космическом секторах в Польше. Сейчас вопрос только в темпе реализации этого проекта. Наконец-то мы сможем, после реализации этого проекта, увидеть Польшу из космоса своими собственными глазами. Это очень-очень важно», - сказал он.

По оценкам, создание польской спутниковой системы будет стоить от 400 до 700 миллионов злотых (86-152 миллионов евро).

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