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Операция «Жара»: кибер-партизаны завладели данными внутреннего справочника МВД

  • 6.11.2021, 9:29
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Операция «Жара»: кибер-партизаны завладели данными внутреннего справочника МВД

Стали известны контакты сотрудников всех подразделений милиции.

Операция «Жара» продолжается. Белорусские кибер-партизаны сообщили, что завладели данными внутреннего справочника МВД

«В наших руках контакты сотрудников всех подразделений МВД РБ. В решающий момент мы выйдем на связь с инструкциями. Отсиживаться не получится. Вам придется выбирать, на чьей стороне сражаться и как войти в историю новой Беларуси.

Готовимся к моменту Х. Никто не уйдет от ответственности», — заявили кибер-партизаны.

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