«Ребенка специально задели, ударили по щеке»: подробности о нападении на прохожего в Новой Москве 6.11.2021, 9:59

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Появилось видео с рассказами участников инцидента.

Нападение на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве произошло после того, как один из задержанных, по словам отца, специально задел ребенка. Об этом на видео, опубликованном на портале "МВД медиа", сообщил сам мужчина, передает ТАСС.

"Началось все из-за того, что зацепили сначала товарища, на ровном месте получается. Там был еще ребенок, как-то получилось так, что его как-то задели, причем специально задели, ударили по щеке, соответственно, как отец, я среагировал на это, попытался защитить и защититься, потом слово за слово, один достал нож, соответственно, начал им махать, начал махать им публично", - сказал он.

По его словам, в этой ситуации товарищ начал защищаться, также побежал за нападавшими, а они в свою очередь от него. "Я, получается, взял ребенка в охапку и пошел домой. Но потом они встретились возле магазина, там драка началась. Кое-как спас себя и ребенка, он сидел на шее, максимально быстро я его с шеи снял и стал перед ним и начали со мной не разговаривать ничего, просто без разговоров начали бить меня", - добавил пострадавший.

При этом на видео товарищ мужчины с ребенком сообщил, что били пострадавшего человек пять-шесть, прыгали на него, он в ответ на это говорил: "Давайте один на один", но нападавшие продолжали избивать его. "Я больше всего боялся за ножи, до того, в первой перепалке, он раза два или три промахнулся просто", - сказал он.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, сотрудники полиции установили всех участников нападения на мужчину в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Четверо нападавших задержаны. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование данного уголовного дела. Позже стало известно, что Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о хулиганстве, возбужденное после нападения на отца с ребенком в Новой Москве, на более тяжкую статью — покушение на убийство.

По данным СК, вечером в четверг несколько человек вблизи жилых домов на Нововатутинском проспекте в Новой Москве напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок, и избили их. Кроме того, своими действиями фигуранты создали угрозу жизни и здоровью маленькому ребенку. В прокуратуре Москвы сообщили, что мальчику 4 года. По словам его отца, один из нападавших ударил мальчика по щеке, а у другого был предмет, похожий на нож. В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что причиной нападения мог послужить словесный конфликт.

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