Ученые выяснили, почему птицы во всем мире стали петь тише 6.11.2021, 15:03

2,272

Исследования провела группа биологов из разных стран Европы.

Интенсивность пения птиц в Северной Америке и Европе сильно снизилась за 25 лет. Причина в снижении как численности птиц, так и их видового разнообразия.

К этому выводу пришла группа биологов из разных стран Европы, работавшая на базе Университета Восточной Англии (UEA). Группа, использовала новую технику воссоздания звуковых ландшафтов в течение жизни одного поколения, на основе комплексного анализа звукозаписей разных видов птиц в дикой природе и данных из разных источников, осуществлявших подсчет численности этих видов на местности. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, и основано на анализе изменений 200 000 локальных звуковых ландшафтов, сообщает «Вокруг света. Украина».

Акустические характеристики звуковых ландшафтов оценивались с использованием четырех индексов, описывавших распределение акустической энергии по частотам и времени. Эти индексы определяются сложностью и разнообразием песен разных видов, и позволяют количественно оценить разнообразие и интенсивность каждого звукового ландшафта в целом.

«Мы обнаружили повсеместное снижение акустического разнообразия и интенсивности естественных звуковых ландшафтов, вызванное изменениями в составе сообществ птиц», — резюмировал руководитель исследования, доктор Саймон Батлер из Школы биологических наук UEA.

Птицы используют свои голоса для общения с другими птицами. Четкие мелодии — эффективный способ общения на большом расстоянии, особенно если вы маленький и живете в густых зарослях растений.

Большинство видов птиц используют свое пение чтобы идентифицировать себя, заявить права на территорию, сообщить об угрозах и найти партнера для продолжения рода. В последнем случае, пение — почти исключительно мужское занятие, позволяющее самцу показать, что он в хорошей форме, здоров и готов к размножению.

При этом, когда число птиц данного вида относительно велико, самцы конкурируют друг с другом, стараясь петь громче и дольше, а их песни становятся более сложными. Когда же самцов мало, и конкуренция слабеет, песни самцов становятся короче, проще и тише.

Нейробиологи и орнитологи из ведущих научных центров США объединили свои усилия, чтобы понять, какие механизмы регулируют координацию птиц во время пения в лесном хоре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».