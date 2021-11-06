Багдад вышел на массовый протест из-за фальсификации выборов

Багдад вышел на массовый протест из-за фальсификации выборов1
- 6.11.2021, 16:20
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В Ираке продолжается политический кризис, вызванный ситуацией в экономике.
Десятки человек, включая полицейских, пострадали в результате массовых протестов в столице Ирака Багдаде. Полиция стреляла в воздух для сдерживания толпы, чтобы не допустить демонстрантов в особо охраняемую зону, где располагаются госучреждения. СМИ сообщали о гибели двух человек, но Минздрав эту информацию опроверг, передает svoboda.org.
На улицы Багдада вышли сторонники сотрудничающих с проиранскими шиитскими формированиями партий. Месяц назад они проиграли выборы и лишились большинства мест в иракском парламенте. Протестующие считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.
В Ираке до сих пор из-за многочисленных жалоб на фальсификации не объявлены итоги парламентских выборов и продолжается подсчёт голосов. В стране продолжается политический кризис, вызванный ситуацией в экономике. В 2019 году в Ираке прошли массовые антиправительственные протесты.