В Литве привившимся от COVID-19 пенсионерам выплатят по 100 евро 6.11.2021, 16:31

Подавать заявку на получение денег не надо, их выделят автоматически.

Пенсионеры старше 75 лет смогут получить прибавку к пенсии в 100 евро, если привьются первой дозой вакцины от коронавируса не позже чем 9 ноября, пишет delfi.lt.

На эту сумму смогут претендовать и те пожилые люди, которые не привились, но переболели коронавирусом с 1 сентября по 30 ноября и привились от коронавируса с 1 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года.

Однократное пособие в размере 100 евро получат и те люди старше 75 лет, которые до 31 марта 2022 года сделают бустерную прививку.

Подавать заявку на получение 100 евро не надо, деньги выделят автоматически. Данные о вакцинации будут проверяться в реестре. Одноразовое пособие пожилым людям выплатят в декабре вместе с пенсией.

За минувшие сутки в Литве выявили 3279 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 27 человек из возрастной группы 50−99 лет. Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 424 884 человека, скончались 6084 человека.

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