В Беларуси произошел сбой в работе банковских терминалов и банкоматов 6.11.2021, 16:42

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Белорусы не могут расплатиться картой в магазинах разных городов.

Читатели zerkalo.io сообщили о сбое в работе банковского оборудования — банкоматов и платежных терминалов. По официальной информации, причиной стал сбой терминального оборудования в «Банковском процессинговом центре».

Судя по сообщениям в редакцию, как минимум в нескольких местах не работают банкоматы, также не получается расплатиться картой в магазинов разных городов.

«Не работают платежные терминалы в „Острове чистоты“ по всей Беларуси, в „Грине“ и „Короне“ в Минске», — сообщил читатель.

«Как минимум в Чижовке не работают терминалы и банкоматы», — написал еще один.

«В магазине „Грин“ на Уборевича и „Соседях“ не работает оплата по карте. Продавщица сказала не работает также и в „Момо“ — что-то случилось с банками».

Сбой прокомментировали в «Банковском процессинговом центре». Ситуацию охарактеризовали как частичную неработоспособность терминального оборудования.

«В настоящий момент времени наблюдается частичная неработоспособность терминального оборудования Ingenico. Команда ОАО „Банковский процессинговый центр“ делает все возможное для устранения проблемы и восстановления работоспособности в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

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