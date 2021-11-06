В США на музыкальном фестивале в давке погибли восемь человек 6.11.2021, 17:47

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Сотни пострадали.

На музыкальном фестивале Astroworld в США, как минимум, восемь человек погибли в результате масштабной давки, передает ВВС.

По данным журналистов, давка произошла во время выступления популярного рэп-исполнителя Трэвиса Скотта около 21:15 по местному времени.

После того, как Трэвис Скотт вышел на сцену на фестивале Astroworld в Техасе, зрители начали двигаться ближе к сцене, что спровоцировало давку и панику среди гостей музыкального мероприятия.

Медики подтвердили смерть 8 человек в результате масштабной давки. В больницы Техаса также госпитализировали 17 человек, у 11 из которых была остановка сердца.

По последним данным, различные травмы и ушибы на музыкальном фестивале Astroworld получили около 300 человек. Сам Трэвис Скотт несколько раз приостанавливал свое выступление и просил охрану проверить, все ли в порядке со зрителями около сцены.

Сам концерт был остановлен после того, как несколько людей получили серьезные травмы и теряли сознание.

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